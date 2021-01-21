ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Байден назначил временного главу Пентагона

Автор: Артур Родивилов

Президент США назначил исполняющим обязанности главы Пентагона Дэвида Норквиста. Во время президентства Дональда Трампа Норквист занимал пост заместителя министра обороны.

Об этом сообщает The Hill.

Теперь же он будет руководить Пентагоном до тех пор, пока сенат не утвердит его преемника.

Ранее Байден назначил временных министров финансов и юстиции, а также временного главу Госдепартамента.

Самые читаемые новости

Так, исполнять обязанности госсекретаря будет Дэн Смит, временным главой министерства финансов станет Энди Бокол, министерства юстиции - Монти Уилкинсон, указано в сообщении.

Ранее кандидат на пост госсекретаря США Энтони Блинкен заявил, что администрация избранного президента Джо Байдена поддерживает предоставление летального оружия Украине.

РБК-Украина писало, что Байден заявлял, что его администрация гарантирует предоставление летального вооружения Украине.

Отметим, с другими кандидатами Байдена на правительственные должности вы можете ознакомиться в материале РБК-Украина.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины ПентагонДжозеф Байденинаугурация