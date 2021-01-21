ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Байден призначив тимчасового главу Пентагону

Автор: Артур Родивилов

Президент США призначив виконуючим обов'язки глави Пентагону Девіда Норквиста. Під час президентства Дональда Трампа Норквист обіймав посаду заступника міністра оборони.

Про це повідомляє The Hill.

Тепер же він буде керувати Пентагоном до тих пір, поки сенат не затвердить його наступника.

Раніше Байден призначив тимчасових міністрів фінансів і юстиції, а також тимчасового главу Держдепартаменту.

Популярні новини

Так, виконувати обов'язки держсекретаря буде Ден Сміт, тимчасовим главою міністерства фінансів стане Енді Бокол, міністерства юстиції - Монті Уілкінсон, зазначено в повідомленні.

Раніше кандидат на посаду держсекретаря США Ентоні Блінкен заявив, що адміністрація обраного президента Джо Байдена підтримує надання летальної зброї Україні.

РБК-Україна писало, що Байден заявляв, що його адміністрація гарантує надання летального озброєння Україні.

Зазначимо, з іншими кандидатами Байдена на урядові посади ви можете ознайомитися в матеріалі РБК-Україна.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України ПентагонДжозеф Байденинаугурация