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Байден призначив тимчасового главу Пентагону

Вашингтон, Четвер 21 січня 2021 00:12
Байден призначив тимчасового главу Пентагону
Фото: Девід Норквист (armytimes.com)
Автор: Артур Родивилов

Президент США призначив виконуючим обов'язки глави Пентагону Девіда Норквиста. Під час президентства Дональда Трампа Норквист обіймав посаду заступника міністра оборони.

Про це повідомляє The Hill.

Тепер же він буде керувати Пентагоном до тих пір, поки сенат не затвердить його наступника.

Раніше Байден призначив тимчасових міністрів фінансів і юстиції, а також тимчасового главу Держдепартаменту.

Так, виконувати обов'язки держсекретаря буде Ден Сміт, тимчасовим главою міністерства фінансів стане Енді Бокол, міністерства юстиції - Монті Уілкінсон, зазначено в повідомленні.

Раніше кандидат на посаду держсекретаря США Ентоні Блінкен заявив, що адміністрація обраного президента Джо Байдена підтримує надання летальної зброї Україні.

РБК-Україна писало, що Байден заявляв, що його адміністрація гарантує надання летального озброєння Україні.

Зазначимо, з іншими кандидатами Байдена на урядові посади ви можете ознайомитися в матеріалі РБК-Україна.

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