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Байден нарастил отрыв от Трампа в предвыборной гонке, - опрос

Автор: РБК-Украина

Кандидат в президенты США от демократов Джо Байден нарастил отрыв от действующего президента Дональда Трампа в предвыборной гонке. При этом его поддерживает электорат оппонента.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на данные опроса CNN.

Сообщается, что Байден на сегодня обходит Трампа в электоральных симпатиях американцев на 16%. В частности, по данным опроса, за него готовы проголосовать 57%, тогда как за Трампа - 41%.

При этом Байдена поддерживают в основном пожилые избиратели, которые в свое время обеспечили Трампу победу на выборах. Согласно результатам исследования общественного мнения, почти две трети американцев старше 65 лет готовы отдать голос за Байдена.

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Также уточняется, что погрешность составляет около 3,6%.

Напомним, ранее Байден заявил о готовности к очередному раунду дебатов с Трампом, если это безопасно с учетом того, что президент США болеет COVID-19. Ожидается, что дебаты могут пройти на следующей неделе в Майами.

Тем временем Трамп покинул госпиталь после трехдневного лечения и пообещал вернуться в предвыборную гонку.

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