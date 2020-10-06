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Байден збільшив відрив від Трампа у передвиборній гонці, - опитування

Автор: РБК-Україна

Кандидат у президенти США від демократів Джо Байден збільшив відрив від чинного президента Дональда Трампа в передвиборній гонці. При цьому його підтримує електорат опонента.

Про це пише Bloomberg з посиланням на дані опитування CNN.

Повідомляється, що Байден на сьогодні обходить Трампа в електоральних симпатіях американців на 16%. Зокрема, за даними опитування, за нього готові проголосувати 57%, тоді як за Трампа - 41%.

При цьому Байдена підтримують в основному літні виборці, які свого часу забезпечили Трампу перемогу на виборах. Згідно з результатами дослідження громадської думки, майже дві третини американців старше 65 років готові віддати голос за Байдена.

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Також уточнюється, що похибка становить близько 3,6%.

Нагадаємо, раніше Байден заявив про готовність до чергового раунду дебатів з Трампом, якщо це безпечно з урахуванням того, що президент США хворіє на COVID-19. Очікується, що дебати можуть пройти наступного тижня в Майамі.

Тим часом Трамп залишив госпіталь після триденного лікування і пообіцяв повернутися в передвиборну гонку.

Прогноз погоди
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