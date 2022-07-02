Байден направил в Конгресс письма о приеме Швеции и Финляндии в НАТО

Президент США Джо Байден направил в Конгресс письма о приеме Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс (НАТО).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Белого дома .

"Я предоставляю отчет о вступлении Финляндии и Швеции в Организацию Североатлантического договора, подготовленный в соответствии с разделом 3(2)(E)(ii) Резолюции Совета и Согласия на ратификацию протоколов НАТО от 1949 года, а также о вступлении Польши, Венгрии и Чехии от 30 апреля 1998 года", - говорится в письмах Байдена Конгрессу.

Напомним, ранее сообщалось, что Швеция и Финляндия подпишут протокол о присоединении к НАТО 5 июля 2022 года.

Несмотря на то, что Турция разблокировала вступление скандинавских стран, она угрожает не ратифицировать протоколы, если Швеция и Финляндия нарушат свои обязательства по противодействию террористической угрозе.

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