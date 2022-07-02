UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Байден направил в Конгресс письма о приеме Швеции и Финляндии в НАТО

Фото: президент США Джо Байден (GettyImages)
Автор: Илона Свиридова

Президент США Джо Байден направил в Конгресс письма о приеме Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс (НАТО).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Белого дома.

"Я предоставляю отчет о вступлении Финляндии и Швеции в Организацию Североатлантического договора, подготовленный в соответствии с разделом 3(2)(E)(ii) Резолюции Совета и Согласия на ратификацию протоколов НАТО от 1949 года, а также о вступлении Польши, Венгрии и Чехии от 30 апреля 1998 года", - говорится в письмах Байдена Конгрессу.

Напомним, ранее сообщалось, что Швеция и Финляндия подпишут протокол о присоединении к НАТО 5 июля 2022 года.

Несмотря на то, что Турция разблокировала вступление скандинавских стран, она угрожает не ратифицировать протоколы, если Швеция и Финляндия нарушат свои обязательства по противодействию террористической угрозе.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТОШвецияДжозеф БайденФинляндияКонгресс США