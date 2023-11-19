Байден написав статтю для Washington Post і згадав в ній Україну

У вступній частині Байден заявляє, що у російського диктатора Володимира Путіна та ж сама ціль, що і у ХАМАС - "стерти сусідню демократію з карти світу".

Думки про війну в Україні

Байден зазначив, що з обох світових воєн минулого століття залишились знання, що на агресію в Європі треба відповідати, сама собою криза не мине. В цьому ключі він назвав американську допомогу інвестицією у власну безпеку.

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В цій частині статті Байден наголосив на тому, що палестинці опинились під владою ХАМАС, який використовує їх як живий щит. В цьому контексті він зазначив, що ціль США не просто зупинити цю війну, але і "розірвати коло безперервного насильства та побудувати щось міцніше в Газі та на Близькому Сході".

Він також розповів про плани допомогти в майбутньому Ізраїлю та палестинським територіям краще інтегруватися в Близький Схід.

Він зазначив, що у такому майбутньому немає місця для насильства та ненависті з боку ХАМАС. Також Байден заявив, що рішення про створення двох держав є "єдиним способом забезпечити довгостроковий мир".

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По-перше, Газу повинні перестати використовувати в рамках насильницьких дій.

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