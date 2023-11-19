Байден написал статью для Washington Post и упомянул в ней Украину

Во вступительной части Байден заявляет, что у российского диктатора Владимира Путина та же цель, что и у ХАМАС - "стереть соседнюю демократию с карты мира".

Мнения о войне в Украине

Байден отметил, что из обеих мировых войн прошлого века остались знания, что на агрессию в Европе нужно отвечать, сам по себе кризис не пройдет. В этом ключе он назвал американскую помощь инвестицией в собственную безопасность.

В этой части статьи Байден отметил, что палестинцы оказались под властью ХАМАС, который использует их как живой щит. В этом контексте он отметил, что цель США не просто остановить эту войну, но и "разорвать круг непрерывного насилия и построить что-нибудь покрепче в Газе и на Ближнем Востоке".

Он также рассказал о планах помочь в будущем Израилю и палестинским территориям лучше интегрироваться в Ближний Восток.

Он отметил, что в будущем нет места для насилия и ненависти со стороны ХАМАС. Также Байден заявил, что решение о создании двух государств - "единственный способ обеспечить долгосрочный мир".

"

Во-первых, Газу должны перестать использовать в рамках насильственных действий.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.