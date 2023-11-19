RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Байден написал статью для Washington Post и упомянул в ней Украину

Фото: президент США Джо Байден (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Президент США Джо Байден написал статью, в которой размышляет о российском вторжении в Украину, войне Израиля и ХАМАС, а также о роли Америки в мировом порядке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.

Во вступительной части Байден заявляет, что у российского диктатора Владимира Путина та же цель, что и у ХАМАС - "стереть соседнюю демократию с карты мира".

Мнения о войне в Украине

Байден отметил, что из обеих мировых войн прошлого века остались знания, что на агрессию в Европе нужно отвечать, сам по себе кризис не пройдет. В этом ключе он назвал американскую помощь инвестицией в собственную безопасность.

В этой части статьи Байден отметил, что палестинцы оказались под властью ХАМАС, который использует их как живой щит. В этом контексте он отметил, что цель США не просто остановить эту войну, но и "разорвать круг непрерывного насилия и построить что-нибудь покрепче в Газе и на Ближнем Востоке".

Он также рассказал о планах помочь в будущем Израилю и палестинским территориям лучше интегрироваться в Ближний Восток.

Он отметил, что в будущем нет места для насилия и ненависти со стороны ХАМАС. Также Байден заявил, что решение о создании двух государств - "единственный способ обеспечить долгосрочный мир".

"

Во-первых, Газу должны перестать использовать в рамках насильственных действий.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ХАМАСДжозеф БайденИзраильБлижний востокВойна России против Украины