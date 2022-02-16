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Байден намерен запросить рекордный размер оборонного бюджета на 2023 год, - Reuters

Автор: Валерия Полищук

Президент Джо Байден намерен запросить у Конгресса рекордный размер оборонного бюджета США на следующий финансовый год. Его размер может составить более 770 млрд долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Текущие переговоры по оборонному бюджету между министром обороны Ллойдом Остином и Управлением по управлению и бюджету Белого дома (OMB) объединились вокруг предлагаемого запроса на национальную оборону в размере более 770 млрд долларов на 2023 финансовый год, начинающийся 1 октября, сообщили источники.

Переговоры в администрации продолжаются, и окончательная сумма может измениться до того, как бюджетный запрос будет представлен в ближайшие месяцы, добавили источники.

Один из собеседников агентства назвал главными приоритетами Пентагона строительство кораблей, укрепление космических сил, разработку систем оповещения о ракетных пусках и модернизацию ядерной триады.

Другой источник заявил, что модернизация ядерных сил идет в дополнение к планам Пентагона продолжать инвестировать в исследования и разработку вооружения "для сражения в любых потенциальных будущих войнах против Китая и России".

Напомним, в конце декабря Байден подписал оборонный бюджет страны на 2022 финансовый год, объем которого составил 768 млрд долларов.

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Джозеф БайденСоединенные Штаты АмерикиМинистерство обороны Украины