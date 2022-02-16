Байден намерен запросить рекордный размер оборонного бюджета на 2023 год, - Reuters

Текущие переговоры по оборонному бюджету между министром обороны Ллойдом Остином и Управлением по управлению и бюджету Белого дома (OMB) объединились вокруг предлагаемого запроса на национальную оборону в размере более 770 млрд долларов на 2023 финансовый год, начинающийся 1 октября, сообщили источники.

Переговоры в администрации продолжаются, и окончательная сумма может измениться до того, как бюджетный запрос будет представлен в ближайшие месяцы, добавили источники.

Один из собеседников агентства назвал главными приоритетами Пентагона строительство кораблей, укрепление космических сил, разработку систем оповещения о ракетных пусках и модернизацию ядерной триады.

Другой источник заявил, что модернизация ядерных сил идет в дополнение к планам Пентагона продолжать инвестировать в исследования и разработку вооружения "для сражения в любых потенциальных будущих войнах против Китая и России".