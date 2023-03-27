Байден наказав збільшити обсяги випуску в США мікроелектроніки для потреб оборони

Президент США Джо Байден скористався наявними у нього надзвичайними повноваженнями з метою розширення обсягів випуску мікроелектроніки, зокрема друкованих плат, потреб національної оборони.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Білого дому.
Президент США у формі меморандуму звернувся щодо цього питання до міністра оборони Ллойда Остіна.
Як зазначається у документі, друковані плати, їхні компоненти та технологічні комплекси, які виробляють такі системи та компоненти, є промисловими ресурсами, матеріалами або критично важливими технологічними елементами, необхідними для національної оборони.
У зв'язку з цим президент США зазначив, що розширення виробництва цих елементів необхідне, тому що в іншому випадку це може серйозно нашкодити обороноздатності країни.
Нагадаємо, що Сполучені Штати Америки оприлюднили жорсткі обмеження на нові операції в Китаї для виробників мікросхем.
Раніше повідомлялось, що Сполучені Штати уклали угоду з Японією щодо обмеження експорту окресленого списку передового обладнання для виробництва чіпів до Китаю. До угоди також приєдналися Нідерланди.
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