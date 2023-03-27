Байден приказал увеличить объемы выпуска в США микроэлектроники для нужд обороны

Президент США Джо Байден воспользовался имеющимися у него чрезвычайными полномочиями с целью расширения объемов выпуска микроэлектроники, включая печатные платы, потребности национальной обороны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Белого дома.
Президент США в форме меморандума обратился по этому вопросу к министру обороны Ллойду Остину.
Как отмечается в документе, печатные платы, их компоненты и технологические комплексы, производящие такие системы и компоненты, являются промышленными ресурсами, материалами или критически важными технологическими элементами, необходимыми национальной обороны.
В этой связи президент США отметил, что расширение производства этих элементов необходимо, потому что в противном случае это может серьезно навредить обороноспособности страны.
Напомним, что США обнародовали жесткие ограничения на новые операции в Китае для производителей микросхем.
Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты заключили соглашение с Японией по ограничению экспорта очерченного списка передового оборудования для производства чипов в Китай. К соглашению присоединились Нидерланды.
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