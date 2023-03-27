Байден приказал увеличить объемы выпуска в США микроэлектроники для нужд обороны

Президент США Джо Байден воспользовался имеющимися у него чрезвычайными полномочиями с целью расширения объемов выпуска микроэлектроники, включая печатные платы, потребности национальной обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Белого дома.