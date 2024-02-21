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Байден наказав помічникам приділяти особливу увагу скандальним заявам Трампа, - CNN

Середа 21 лютого 2024 08:49
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Байден наказав помічникам приділяти особливу увагу скандальним заявам Трампа, - CNN Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Останніми днями президент США Джо Байден особисто наказав своїм старшим помічникам у передвиборчій кампанії приділяти більше уваги підбурювальним коментарям Дональда Трампа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

За словами двох джерел, знайомих з указом президента, суть вказівок Байдена, доведених до його старших співробітників, полягала в тому, щоб значно активізувати зусилля кампанії із привернення уваги до "божевільних" заяв Трампа на публіці.

Вказівка президента, про яку раніше не повідомляли, схоже, свідчить про те, що сам Байден вважає вкрай важливим представити свого ймовірного суперника-республіканця не в собі і непридатним для роботи на посаді. Протягом кількох тижнів його кампанія заявляла, що вони повністю готові до того, що Трамп стане кандидатом від Республіканської партії.

Команда президента з переобрання вже давно зосередилася на тому, щоб донести до виборців чорно-білі контрасти між Байденом і Трампом, коли йдеться про їхні темпераменти та світогляд.

Радники Байдена кажуть, що попередження виборців про те, який вигляд матимуть ще чотири роки президентства Трампа, є центральним елементом їхньої стратегії на загальних виборах - з усіх питань, від зовнішньої політики до репродуктивних прав і захисту демократичних інститутів.

Ця стратегія значною мірою зумовлена широко поширеною серед помічників Байдена стурбованістю тим, що надто багато виборців, схоже, забули про те, що вони вважають деякими з найбільш обурливих і неприйнятних моментів президентства Трампа.

Як нещодавно сказав один зі старших радників кампанії, вони були здивовані тим, як багато виборців, схоже, надягають "рожеві окуляри", озираючись на роки правління Трампа - реальність, яку, на думку кампанії, вони повинні змінити, постійно нагадуючи виборцям про те, за що виступає Трамп.

Вибори у США

Вибори президента США заплановані на 5 листопада 2024 року. Згідно з прогнозами, головним кандидатом від демократів стане чинний американський лідер Джо Байден. Від республіканців, крім Дональда Трампа, у фаворитах експосол США в ООН Ніккі Гейлі.

У грудні 2023 року Трампа виключили з виборчого бюлетеня на праймеріз у штаті Мен.

Крім того, Верховний суд штату Колорадо також заборонив Трампу брати участь у праймерізі на його території. У той же час Трамп переміг на внутрішньопартійних виборах республіканців в Айові.

Детальніше про головні теми виборів у США - у матеріалі РБК-Україна.

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