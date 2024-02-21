Байден приказал помощникам уделять особое внимание скандальным заявлениям Трампа, - CNN

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

По словам двух источников, знакомых с указом президента, суть указаний Байдена, доведенных до его старших сотрудников, заключалась в том, чтобы значительно активизировать усилия кампании по привлечению внимания к "безумным" заявлениям Трампа на публике.

Ранее не сообщавшееся указание президента, похоже, свидетельствует о том, что сам Байден считает крайне важным представить своего предполагаемого соперника-республиканца не в себе и непригодным для работы на посту. На протяжении нескольких недель его кампания заявляла, что они полностью готовы к тому, что Трамп станет кандидатом от Республиканской партии.

Команда президента по переизбранию уже давно сосредоточилась на том, чтобы донести до избирателей черно-белые контрасты между Байденом и Трампом, когда речь идет об их темпераментах и мировоззрении.

Советники Байдена говорят, что предупреждение избирателей о том, как будут выглядеть еще четыре года президентства Трампа, является центральным элементом их стратегии на общих выборах - по всем вопросам, от внешней политики до репродуктивных прав и защиты демократических институтов.

Эта стратегия в немалой степени обусловлена широко распространенной среди помощников Байдена обеспокоенностью тем, что слишком многие избиратели, похоже, забыли о том, что они считают некоторыми из наиболее возмутительных и неприемлемых моментов президентства Трампа.

Как недавно сказал один из старших советников кампании, они были удивлены тем, как много избирателей, похоже, надевают "розовые очки", оглядываясь на годы правления Трампа - реальность, которую, по мнению кампании, они должны изменить, постоянно напоминая избирателям о том, за что выступает Трамп.

Выборы в США

Выборы президента США запланированы на 5 ноября 2024 года. Согласно прогнозам, главным кандидатом от демократов станет действующий американский лидер Джо Байден. От республиканцев, кроме Дональда Трампа, в фаворитах экс-посол США в ООН Никки Хейли.

В декабре 2023 года Трампа исключили из избирательного бюллетеня на праймериз в штате Мэн.

Кроме того, Верховный суд штата Колорадо также запретил Трампу участвовать в праймериз на его территории. В тоже время Трамп победил на внутрипартийных выборах республиканцев в Айове.

Подробнее о главных темах выборов в США - в материале РБК-Украина.

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