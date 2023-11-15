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Байден нагадає Сі про роль Китаю у підтримці України, - Білий дім

Фото: лідери США та Китаю Джо Байден та Сі Цзіньпін (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Китай міг би відіграти певну роль у підтримці України та допомозі у завершенні війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Голос Америки.

Координатор стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі на борту Air Force One у вівторок заявив, що президент США Джо байден під час зустрічі з лідером Китаю Сі Цзіньпінем обговорить війну в Україні. 

"Розмова ще не відбулась і я не хочу забігати наперед. Думаю, вони, безумовно, будуть говорити про те, що відбувається в Україні і президент чітко дасть зрозуміти, що ми будемо й надалі підтримувати Україну проти російської агресії", - заявив він.

Кірбі також зазначив, що США "вітали б" можливості, щоб Китай зміг бути корисним в наданні допомоги Ізраїлю.

Зустріч Байдена та Сі Цзіньпіна

Нагадаємо, завтра, 15 листопада, президент США Джо Байден зустрінеться з лідером КНР Сі Цзіньпіном у Сан-Франциско.

Ця зустріч пройде на полях саміту Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва.

За інформацією Reuters, на зустрічі лідери обговорюватимуть вторгнення РФ в Україну, зв'язки Північної Кореї з Росією, розвиток штучного інтелекту і не лише.

При цьому в Білому домі зазначали, що очікують від зустрічі конкретних результатів та сподіваються побачити прогрес у відновленні військових зв'язків з КНР.

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