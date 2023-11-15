Байден напомнит Си о роли Китая в поддержке Украины, - Белый дом

Координатор стратегической коммуникации Совета по нацбезопасности США Джон Кирби на борту Air Force One во вторник заявил, что президент США Джо Байден во время встречи с лидером Китая Си Цзиньпинем обсудит войну в Украине.

"Разговор еще не состоялся и я не хочу забегать вперед. Думаю, они, безусловно, будут говорить о том, что происходит в Украине и президент четко даст понять, что мы будем и дальше поддерживать Украину против российской агрессии", - заявил он.

Кирби также отметил, что США "приветствовали бы" возможности, чтобы Китай смог быть полезен в оказании помощи Израилю.

Встреча Байдена и Си Цзиньпина

Напомним, завтра, 15 ноября, президент США Джо Байден встретится с лидером КНР Си Цзиньпином в Сан-Франциско.

Эта встреча пройдет на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.

По информации Reuters, на встрече лидеры будут обсуждать вторжение РФ в Украину, связи Северной Кореи с Россией, развитие искусственного интеллекта и не только.

При этом в Белом доме отмечали, что ожидают встречи конкретных результатов и надеются увидеть прогресс в восстановлении военных связей с КНР.

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