UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Байден набрав необхідну кількість голосів для висування на вибори президента США, - ЗМІ

Фото: президент США Джо Байден (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Президент США Джо Байден переміг на праймеріз Демократичної партії у штаті Джорджія. За прогнозами він візьме участь у виборах у листопаді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Hill .

Згідно з прогнозами штабу, який ухвалює рішення, це дає йому достатньо делегатів для висування на пост президента від Демократичної партії і практично гарантує, що він знову зустрінеться з екс-президентом Трампом у листопаді.

У вівторок у Джорджії та Вашингтоні пройшли кампанії протесту проти дій Байдена та його адміністрації у війні між Ізраїлем та ХАМАС.

Організатори у Вашингтоні закликали первинних виборців від Демократичної партії проголосувати за “незареєстрованих”, тоді як організатори у Джорджії закликали членів партії залишити свій бюлетень незаповненим.

Вибори у США

Раніше ми писали, що Джо Байден переміг на внутрішньопартійних виборах у штаті Невад.

До речі, кандидату від республіканської партії та екс-президенту США Дональду Трампу Верховний суд дозволив брати участь у виборах 2024 року.

 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Джозеф БайденВибори в США