Байден може просувати вступ України в НАТО до закінчення повноважень президента, - FT

Як зазначається у матеріалі, у своїй останній поїздці до Європи перед закінченням повноважень президента Байден головуватиме на зустрічі союзників України у Німеччині 12 жовтня у форматі "Рамшайн".

Західний чиновник, поінформований про переговори Володимира Зеленського у Вашингтоні, сказав, що є попередні ознаки того, що Байден може погодитись підвищити статус заявки України на членство в НАТО до того, як він залишить свою посаду у січні.

Візит Зеленського та зустріч у Рамштайні

Наприкінці вересня український президент Володимир Зеленський перебував у США та представив план перемоги України.

Як заявив прес-секретар президента Сергій Никифоров, Байден під час зустрічі із Зеленським сказав, що 12 жовтня на "Рамштайн" він уже повернеться з якимись рішеннями та відповідями.

Наступне засідання Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн" відбудеться у Німеччині 12 жовтня на рівні лідерів 50 країн-учасниць. Засідання очолить президент США Джо Байден.

Нагадаємо, Україна не отримала запрошення до НАТО ні на саміті у Вільнюсі у 2023 році, ні на саміті Вашингтоні цього року.

США відіграють ключову роль у НАТО, і від позиції Вашингтона залежить запрошення України до Альянсу.