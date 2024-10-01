Байден может продвигать вступление Украины в НАТО до ухода с поста президента, - FT

Как отмечается в материале, в своей последней поездке в Европу перед уходом с поста президента Байден будет председательствовать на встрече союзников Украины в Германии 12 октября в формате "Рамшайн".

Западный чиновник, проинформированный о переговорах Владимира Зеленского в Вашингтоне, сказал, что есть предварительные признаки того, что Байден может согласиться повысить статус заявки Украины на членство в НАТО до того, как он покинет свой пост в январе.

Визит Зеленского и встреча в Рамштайне

В конце сентября украинский президент Владимир Зеленский находился в США и представил план победы Украины.

Как заявил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров, Байден во время встречи с Зеленским сказал, что 12 октября на "Рамштайн" он уже вернется с какими-то решениями и ответами.

Следующее заседание Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" пройдет в Германии 12 октября на уровне лидеров 50 стран-участниц. Заседание возглавит президент США Джо Байден.

Напомним, Украина не получила приглашения в НАТО ни на саммите в Вильнюсе в 2023 году, ни на саммите Вашингтоне в этом году.

США играют ключевую роль в НАТО, и от позиции Вашингтона во многом зависит приглашение Украины в Альянс.