RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Байден может продвигать вступление Украины в НАТО до ухода с поста президента, - FT

Фото: Джо Байден (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Президент США Джо Байден может изменить свою позицию по вопросу вступления Украины в НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

Как отмечается в материале, в своей последней поездке в Европу перед уходом с поста президента Байден будет председательствовать на встрече союзников Украины в Германии 12 октября в формате "Рамшайн".

Западный чиновник, проинформированный о переговорах Владимира Зеленского в Вашингтоне, сказал, что есть предварительные признаки того, что Байден может согласиться повысить статус заявки Украины на членство в НАТО до того, как он покинет свой пост в январе.

Визит Зеленского и встреча в Рамштайне

В конце сентября украинский президент Владимир Зеленский находился в США и представил план победы Украины.

Как заявил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров, Байден во время встречи с Зеленским сказал, что 12 октября на "Рамштайн" он уже вернется с какими-то решениями и ответами.

Следующее заседание Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" пройдет в Германии 12 октября на уровне лидеров 50 стран-участниц. Заседание возглавит президент США Джо Байден.

Напомним, Украина не получила приглашения в НАТО ни на саммите в Вильнюсе в 2023 году, ни на саммите Вашингтоне в этом году.

США играют ключевую роль в НАТО, и от позиции Вашингтона во многом зависит приглашение Украины в Альянс.

Читайте РБК-Украина в Google News
Джозеф БайденВстреча Рамштайн