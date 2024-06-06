Байден: ми не відступимо, інакше Україна буде поневолена і Європа опиниться під загрозою
Сполучені Штати Америки та партнери продовжуватимуть допомагати Україні у боротьбі з російською агресією, інакше країна буде поневолена і вся Європа опиниться під загрозою.
Про це заявив президент США Джо Байден у промові на відзначенні 80-ї річниці висадки союзників у Нормандії, повідомляє РБК-Україна.
Байден зазначив, що Росія за час вторгнення в Україну втратила 350 тисяч військових загиблими або пораненими.
За його словами, зараз США разом із коаліцією з понад 50 країн допомагають і продовжуватимуть допомагати Україні.
"Ми не відступимо, інакше Україна буде поневолена, її сусіди опиняться під загрозою, вся Європа опиниться під загрозою. Ми не можемо цього допустити", - сказав президент США.
У своїй промові Байден також неодноразово проводив паралелі між загарбницькими діями гітлерівської Німеччини та поточною агресією з боку Росії.
Крім того, американський лідер наголосив на важливості співпраці США із союзниками по світу.
"Ізоляціонізм не був відповіддю 80 років тому, і не є відповіддю зараз", - зазначив Байден.
Допомога Україні від США
Зазначимо, що Сполучені Штати надають Україні найбільшу кількість військової допомоги.
Водночас на початку цього року виникли затримки з постачанням зброї, оскільки Конгрес не міг протягом декількох місяців ухвалити фінансування для України. Навесні після ухвалення фінансування постачання допомоги відновилися.
Так, 24 травня США виділили Україні черговий пакет військової допомоги. Розмір оголошеного пакета становить 275 млн доларів.
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