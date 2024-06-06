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Байден: мы не отступим, иначе Украина будет порабощена и Европа окажется под угрозой

Четверг 06 июня 2024 15:47
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Байден: мы не отступим, иначе Украина будет порабощена и Европа окажется под угрозой Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова, Милан Лелич

Соединенные Штаты Америки и партнеры будут продолжать помогать Украине в борьбе с российской агрессией, иначе страна будет порабощена и вся Европа окажется под угрозой.

Об этом заявил президент США Джо Байден в речи на праздновании 80-й годовщины высадки союзников в Нормандии, сообщает РБК-Украина.

Байден отметил, что Россия за время вторжения в Украину потеряла 350 тысяч военных погибшими или ранеными.

По его словам, сейчас США вместе с коалицией из более чем 50 стран помогают и будут продолжать помогать Украине.

"Мы не отступим, иначе Украина будет порабощена, ее соседи окажутся под угрозой, вся Европа окажется под угрозой. Мы не можем этого допустить", - сказал президент США.

В своем выступлении Байден также неоднократно проводил параллели между захватническими действиями гитлеровской Германии и текущей агрессией со стороны России.

Кроме того, американский лидер отметил важность сотрудничества США с союзниками по миру.

"Изоляционизм не был ответом 80 лет назад, и не является ответом сейчас", - отметил Байден.

Помощь Украине от США

Отметим, что США предоставляют Украине наибольшее количество военной помощи.

В то же время, в начале этого года возникли задержки с поставкой оружия, поскольку Конгресс не мог в течение нескольких месяцев принять финансирование для Украины. Весной после принятия финансирования поставки помощи возобновились.

Так, 24 мая США выделили Украине очередной пакет военной помощи. Размер объявленного пакета составляет 275 млн долларов.

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