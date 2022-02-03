Байден и Макрон поговорили об Украине: о чем договорились

Президент Франции Эммануэль Макрон и президент США Джо Байден провели телефонный разговор 2 февраля. Лидеры стран обговорили ситуацию с наращиванием российских войск на границе с Украиной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Белый дом .

Отмечается, что президенты США и Франции подтвердили свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Два лидера подтвердили свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и рассмотрели свою текущую координацию как в дипломатии, так и в подготовке к наложению на Россию быстрых и серьезных экономических издержек в случае ее дальнейшего вторжения в Украину", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что оба президента договорились поддерживать контакт по этому вопросу и консультироваться с союзниками по НАТО и Евросоюзу.