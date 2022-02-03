Байден и Макрон поговорили об Украине: о чем договорились
Президент Франции Эммануэль Макрон и президент США Джо Байден провели телефонный разговор 2 февраля. Лидеры стран обговорили ситуацию с наращиванием российских войск на границе с Украиной.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Белый дом.
Отмечается, что президенты США и Франции подтвердили свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.
"Два лидера подтвердили свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и рассмотрели свою текущую координацию как в дипломатии, так и в подготовке к наложению на Россию быстрых и серьезных экономических издержек в случае ее дальнейшего вторжения в Украину", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что оба президента договорились поддерживать контакт по этому вопросу и консультироваться с союзниками по НАТО и Евросоюзу.
"Президент Байден и президент Макрон договорились, что их команды будут поддерживать тесный контакт, в том числе в ходе консультаций с союзниками по НАТО и партнерами из ЕС, в отношении нашего скоординированного и комплексного подхода к решению этих вопросов", - уточнили в Белом доме.
Напомним, что президент Франции Макрон не исключает встречу с Путиным из-за Украины. Об этом он заявил перед разговором с Байденом и отметил, что готов даже поехать в Россию.