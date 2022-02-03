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Байден и Макрон поговорили об Украине: о чем договорились

Новина українською →
США, Четверг 03 февраля 2022 05:31
Байден и Макрон поговорили об Украине: о чем договорились Фото: президент Франции Эммануэль Макрон и президент США Джо Байден (колаж РБК-Украна)
Автор: Наталья Скороход

Президент Франции Эммануэль Макрон и президент США Джо Байден провели телефонный разговор 2 февраля. Лидеры стран обговорили ситуацию с наращиванием российских войск на границе с Украиной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Белый дом.

Отмечается, что президенты США и Франции подтвердили свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Два лидера подтвердили свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и рассмотрели свою текущую координацию как в дипломатии, так и в подготовке к наложению на Россию быстрых и серьезных экономических издержек в случае ее дальнейшего вторжения в Украину", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что оба президента договорились поддерживать контакт по этому вопросу и консультироваться с союзниками по НАТО и Евросоюзу.

"Президент Байден и президент Макрон договорились, что их команды будут поддерживать тесный контакт, в том числе в ходе консультаций с союзниками по НАТО и партнерами из ЕС, в отношении нашего скоординированного и комплексного подхода к решению этих вопросов", - уточнили в Белом доме.

Напомним, что президент Франции Макрон не исключает встречу с Путиным из-за Украины. Об этом он заявил перед разговором с Байденом и отметил, что готов даже поехать в Россию.

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