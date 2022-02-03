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Байден і Макрон поговорили про Україну: про що домовилися

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США, Четвер 03 лютого 2022 05:31
Байден і Макрон поговорили про Україну: про що домовилися Фото: президент Франції Еммануель Макрон і президент США Джо Байден (колаж)
Автор: Наталья Скороход

Президент Франції Еммануель Макрон і президент США Джо Байден провели телефонну розмову 2 лютого. Лідери країн обговорили ситуацію з нарощуванням російських військ на кордоні з Україною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Білий дім.

Відзначається, що президенти США і Франції підтвердили свою підтримку суверенітету і територіальної цілісності України.

"Два лідери підтвердили свою підтримку суверенітету і територіальної цілісності України і розглянули свою поточну координацію як в дипломатії, так і в підготовці до накладення на Росію швидких і серйозних економічних витрат у разі її подальшого вторгнення в Україну", - йдеться в повідомленні.

Також наголошується, що обидва президенти домовилися підтримувати контакт з цього питання і консультуватися з союзниками по НАТО і Євросоюзу.

"Президент Байден і президент Макрон домовилися, що їхні команди будуть підтримувати тісний контакт, в тому числі в ході консультацій з союзниками по НАТО і партнерами з ЄС, щодо нашого скоординованого і комплексного підходу до вирішення цих питань", - уточнили в Білому домі.

Нагадаємо, що президент Франції Макрон не виключає зустріч з Путіним через Україну. Про це він заявив перед розмовою з Байденом та зазначив, що готовий навіть поїхати в Росію.

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