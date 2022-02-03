Байден і Макрон поговорили про Україну: про що домовилися

Президент Франції Еммануель Макрон і президент США Джо Байден провели телефонну розмову 2 лютого. Лідери країн обговорили ситуацію з нарощуванням російських військ на кордоні з Україною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Білий дім .

Відзначається, що президенти США і Франції підтвердили свою підтримку суверенітету і територіальної цілісності України.

"Два лідери підтвердили свою підтримку суверенітету і територіальної цілісності України і розглянули свою поточну координацію як в дипломатії, так і в підготовці до накладення на Росію швидких і серйозних економічних витрат у разі її подальшого вторгнення в Україну", - йдеться в повідомленні.

Також наголошується, що обидва президенти домовилися підтримувати контакт з цього питання і консультуватися з союзниками по НАТО і Євросоюзу.