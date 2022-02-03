Байден і Макрон поговорили про Україну: про що домовилися
Президент Франції Еммануель Макрон і президент США Джо Байден провели телефонну розмову 2 лютого. Лідери країн обговорили ситуацію з нарощуванням російських військ на кордоні з Україною.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Білий дім.
Відзначається, що президенти США і Франції підтвердили свою підтримку суверенітету і територіальної цілісності України.
"Два лідери підтвердили свою підтримку суверенітету і територіальної цілісності України і розглянули свою поточну координацію як в дипломатії, так і в підготовці до накладення на Росію швидких і серйозних економічних витрат у разі її подальшого вторгнення в Україну", - йдеться в повідомленні.
Також наголошується, що обидва президенти домовилися підтримувати контакт з цього питання і консультуватися з союзниками по НАТО і Євросоюзу.
"Президент Байден і президент Макрон домовилися, що їхні команди будуть підтримувати тісний контакт, в тому числі в ході консультацій з союзниками по НАТО і партнерами з ЄС, щодо нашого скоординованого і комплексного підходу до вирішення цих питань", - уточнили в Білому домі.
Нагадаємо, що президент Франції Макрон не виключає зустріч з Путіним через Україну. Про це він заявив перед розмовою з Байденом та зазначив, що готовий навіть поїхати в Росію.