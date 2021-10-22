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Байден и Макрон обсудили сотрудничество в Индо-Тихоокеанском регионе

Автор: Дмитрий Кузнецов

Президенты США Джо Байден и Эммануэль Макрон обсудили по телефону сотрудничество в сотрудничество в Индо-Тихоокеанском регионе. Лидеры также затронули создание более сильной европейской обороны при взаимодополняемости с НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз Белого дома.

"Два лидера рассмотрели текущие усилия своих команд по поддержке стабильности и безопасности в Сахеле и по укреплению сотрудничества в Индо-Тихоокеанском регионе", - говорится в релизе.

Отмечается, что Байден и Макрон также обсудили совместные усилия по созданию более сильной и дееспособной европейской обороны при одновременном обеспечении взаимодополняемости с НАТО.

В Белом доме добавили, что в конце октября Байден планирует встретиться с Макроном в Риме. Ожидается, что лидеры продолжат беседу, подведут итоги американо-французского сотрудничества в различных сферах.

Кроме того, Байден также отметил запланированный на ноябрь визит вице-президента Камалы Харриса в Париж как ключевую возможность для дальнейшего расширения сотрудничества США и Франции по ряду глобальных проблем.

Напомним, ранее сообщалось, что Макрон и Байден попробуют обсудить проблему с подлодками и созданием AUKUS по телефону. Предложение о разговоре последовало от американского президента.

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ФранцияСоединенные Штаты АмерикиДжозеф Байден