Байден і Макрон обговорили співпрацю в Індо-Тихоокеанському регіоні

"Два лідери розглянули поточні зусилля своїх команд з підтримки стабільності і безпеки в Сахелі і по зміцненню співпраці в Індо-Тихоокеанському регіоні", - йдеться в релізі.

Відзначається, що Байден і Макрон також обговорили спільні зусилля зі створення більш сильної і дієздатної європейської оборони при одночасному забезпеченні взаємодоповнюваності з НАТО.

У Білому домі додали, що наприкінці жовтня Байден планує зустрітися з Макроном у Римі. Очікується, що лідери продовжать бесіду, підведуть підсумки американо-французького співробітництва в різних сферах.

Крім того, Байден також відзначив запланований на листопад візит віцепрезидента Камали Харріса в Париж як ключову можливість для подальшого розширення співпраці США і Франції по ряду глобальних проблем.