Байден вимагатиме ввести обмеження на імунітет президентів США, - Politico

Байден має намір домагатися внесення поправки до конституції, яка уточнює, що президенти США не мають імунітету від федерального переслідування. Це є відповіддю на рішення Верховного суду від 1 липня у справі Дональда Трампа, згідно з яким президенти мають певний імунітет від переслідування за "офіційні дії" під час перебування на своїй посаді.

"Поточний стан справ ненормальний і підриває довіру суспільства до рішень суду, включно з тими, які зачіпають особисті свободи. Ми перебуваємо на краю прірви," - написав Байден у статті, яку буде опубліковано в понеділок уранці, згідно з витягами, наданими представником Білого дому.

Видання зазначає, що внести поправку до конституції складно. Для цього потрібна підтримка двох третин обох палат Конгресу або з'їзду, скликаного двома третинами штатів, а також схвалення трьох чвертей законодавчих органів штатів.