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Байден має намір надіслати сигнал Путіну під час виступу в Польщі, - Білий дім

Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Президент США Джо Байден у рамках візиту до Польщі наступного тижня виступить із заявою, яку присвятить річниці вторгнення РФ до України. У ході звернення американський лідер також має намір надіслати сигнал російському диктатору Володимиру Путіну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представника Білого дому з питань нацбезпеки Джона Кірбі під час брифінгу.

За словами Кірбі, у вівторок, 21 лютого, Байден виступить у Варшаві з промовою про те, як США згуртували світ, щоб підтримати народ України, який захищає свою свободу та демократію.

Також у ході свого виступу американський лідер дасть зрозуміти, що Америка продовжить підтримувати Україну стільки, скільки потрібно.

Нагадаємо, президент США Джо Байден приїде із візитом до Польщі у понеділок, 20 лютого. У нього заплановано низку зустрічей та виступ перед польським народом.

Також польські ЗМІ повідомляли, щоЗеленський може відвідати Польщу для зустрічі із Байденом. Однак поки що незрозуміло, наскільки ці переговори можливі.

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