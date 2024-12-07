Байден у листопаді наказав завдали ударів по цілях у Сирії після нападів на об'єкти США

У документі були представлені дані про розгортання військ Штатів у різних країнах для виконання різноманітних операцій. Зокрема - в контексті військової кампанії США на підтримку зусиль у протидії тероризму.

Серед іншого, у звіті Байден розповів про такі операції разом з армією інших держав у Сирії та Іраку.

Американський лідер заявив, що наказав силам США завдати "окремих ударів 11 листопада 2024 року та 26 листопада 2024 року по об'єктах у Сирії, які використовуються Корпусом вартових Ісламської революції (КВІР) Ірану та пов'язаними з ним ополченськими групами".

Зазначається, що ці об'єкти використовувалися іранськими силами та проксі як штаб-квартири, для командування та управління, зберігання зброї, навчання, матеріально-технічного забезпечення та "для інших цілей".

"Ці удари відбулися після нападів на персонал і об'єкти Сполучених Штатів у Сирії, які загрожували життю персоналу Сполучених Штатів і коаліційних сил, що діють разом із військами Сполучених Штатів, і які були здійснені КВІР, афілійованими групами ополчення та іншими пов’язаними з Іраном групами", - розповів Байден.

Він додав, що керував цими операціями відповідно до свого обов'язку захищати громадян США "як вдома, так і за кордоном", а також - сприяти інтересам нацбезпеки та зовнішньої політики Штатів, як це передбачене законом.

Антитерористичні операції США в Сирії та Іраку

Байден нагадав, що американські війска з 7 жовтня 2001 року проводять антитерористичні бойові операції, зокрема проти "Аль-Каїди" та пов'язаних із нею структур та організацій.

Також вказується, що у рамках "комплексної стратегії" перемоги над "ІДІЛ" ЗС США працюють разом із місцевими партнерами та через них, щоб "проводити операції проти сил "ІДІЛ" в Іраку та Сирії та проти "Аль-Каїди" в Сирії, щоб "обмежити потенціал відродження ці групи та пом'якшити загрози для батьківщини Сполучених Штатів".

"Невелика присутність Збройних сил Сполучених Штатів залишається в стратегічно важливих місцях у Сирії для проведення операцій у партнерстві з місцевими перевіреними наземними силами для протидії терористичним загрозам, які тривають із Сирії", - поінформував Байден.

За його словами американські військові в Іраку "продовжують консультувати, допомагати та підтримувати вибрані елементи сил безпеки Іраку, включаючи іракські курдські сили безпеки (Kurdish security forces)".

"Збройні сили Сполучених Штатів також надають обмежену підтримку місії Організації Північноатлантичного договору в Іраку. Збройні сили Сполучених Штатів, як частина Глобальної коаліції по розгрому "ІДІЛ", залишаються присутніми в Іраку на запрошення уряду Іраку", - додав Байден.