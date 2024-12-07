Байден в ноябре приказал нанести удары по целям в Сирии после нападений на объекты США

В документе были представлены данные о развертывании войск Штатов в разных странах для выполнения различных операций. В частности - в контексте военной кампании США в поддержку усилий в противодействии терроризму.

Среди прочего в отчете Байден рассказал о таких операциях вместе с армией других государств в Сирии и Ираке.

Американский лидер заявил, что приказал силам США нанести "отдельные удары 11 ноября 2024 года и 26 ноября 2024 года по объектам в Сирии, которые используются Корпусом стражей Исламской революции (КВИР) Ирана и связанными с ним группами ополченцев".

Отмечается, что эти объекты использовались иранскими силами и прокси как штаб-квартиры, для командования и управления, хранения оружия, обучения, материально-технического обеспечения и "для других целей".

"Эти удары произошли после нападений на персонал и объекты Соединенных Штатов в Сирии, которые угрожали жизни персонала Соединенных Штатов и коалиционных сил, действующих вместе с войсками Соединенных Штатов, и которые были совершены КСИР, аффилированными группами ополчения и другими связанными с Ираном группами", - рассказал Байден.

Он добавил, что руководил этими операциями в соответствии со своей обязанностью защищать граждан США "как дома, так и за рубежом", а также содействовать интересам нацбезопасности и внешней политики Штатов, как это предусмотрено законом.

Антитеррористические операции США в Сирии и Ираке

Байден напомнил, что американские войска с 7 октября 2001 года проводят антитеррористические боевые операции, в частности, против "Аль-Каиды" и связанных с ней структур и организаций.

Также указывается, что в рамках "комплексной стратегии" победы над "ИГИЛ" ВС США работают вместе с местными партнерами и через них, чтобы "проводить операции против сил "ИГИЛ" в Ираке и Сирии и против "Аль-Каиды" в Сирии, чтобы "ограничить потенциал возрождения этих групп и смягчить угрозы для родины Соединенных Штатов".

"Небольшое присутствие Вооруженных сил Соединенных Штатов остается в стратегически важных местах в Сирии для проведения операций в партнерстве с местными проверенными наземными силами для противодействия продолжающимся террористическим угрозам из Сирии", - проинформировал Байден.

По его словам, американские военные в Ираке "продолжают консультировать, помогать и поддерживать выбранные элементы сил безопасности Ирака, включая иракские курдские силы безопасности (Kurdish security forces)".

"Вооруженные силы Соединенных Штатов также оказывают ограниченную поддержку миссии Организации Североатлантического договора в Ираке. Вооруженные силы Соединенных Штатов, как часть Глобальной коалиции по разгрому "ИГИЛ", сохраняют присутствие в Ираке по приглашению правительства Ирака", - добавил Байден.