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Байден летить до Польщі: названо дату візиту

Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Президент Сполучених Штатів Джо Байден відвідає Польщу з робочим візитом. Його заплановано з 20 по 22 лютого.

Про це заявила прессекретар Білого Дому Карін Жан-П'єр, повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення журналіста CNN Джіджея Джуди у Twitter.

"Президент Джо Байден відвідає Польщу 20-22 лютого", – заявила вона.

За її словами, під час візиту Байден зустрінеться з президентом Польщі Дудою, щоб обговорити двосторонню співпрацю між країнами, а також колективні зусилля щодо підтримки України та зміцнення стримування НАТО.

Нагадаємо, раніше NBC повідомляло, що Джо Байден на річницю російського вторгнення в Україну планує візит до Європи. За даними журналістів, американський лідер планує відвідати Польщу, де оголосить новий пакет допомоги Україні.

Пізніше керівник управління міжнародної політики канцелярії президента Польщі Мартін Пшидач підтвердив, що Джо Байден найближчим часом відвідає Польщу з візитом.

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Джозеф БайденПольща