Байден использует оборонный закон для ускорения вакцинации против СOVID-19

Фото: Джозеф Байден (amazing4you.de)

Администрация избранного президента США Джозефа Байдена использует закон об оборонном производстве для ускорения вакцинации от СOVID-19. Планируется увеличить производство оборудования, необходимого для распространения вакцин, такого как стеклянные флаконы, иглы и шприцы.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Байден заявил, что его команда определила компании, которые готовы к работе в соответствии с законом, который позволяет президенту приказывать предприятиям производить товары, необходимые для национальной обороны. Он также планирует использовать закон для поддержки замораживания и хранения вакцин.

Байден пообещал сделать больше, чем президент Дональд Трамп, чтобы обуздать вирус и сделать 100 млн прививок американцам в течение первых 100 дней своего пребывания в должности.

Согласно плану Байдена, федеральные сотрудники по оказанию помощи при стихийных бедствиях создадут тысячи центров вакцинации, где врачи-пенсионеры будут делать прививки учителям, работникам продуктовых магазинов, людям старше 65 лет и другим группам, которые в настоящее время не соответствуют требованиям.

Байден сказал, что его администрация использует большинство доз, вместо того, чтобы сдерживать половину, чтобы гарантировать, что реципиенты смогут получить вторую дозу, что было подходом администрации Трампа.

Он сказал, что обяжет Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям создать 100 центров вакцинации в течение месяца, которые, по его словам, в конечном итоге будут обслуживать миллионы людей. По его словам, районные аптеки также будут включены в список пунктов вакцинации.

По словам Байдена, даже с учетом этих изменений Соединенным Штатам потребуется время, чтобы победить вирус. "Честная правда такова: все станет хуже, прежде чем станет лучше", - сказал он.

В четверг Байден обнародовал план стимулирования на 1,9 триллиона долларов, который включает 20 миллиардов долларов на распространение вакцины, а также 50 миллиардов долларов на тестирование на коронавирус, что, по мнению экспертов и официальных лиц, должно помочь ускорить процесс.

Тем не менее, предложение о стимулировании экономики столкнется с тяжелой битвой в Конгрессе. Когда Байден вступит в должность, демократы будут контролировать и Сенат, и Палату представителей, но с небольшим перевесом.

Администрация Трампа намеревалась вакцинировать 20 миллионов американцев к концу 2020 года. Но по состоянию на утро 15 января из более чем 31 миллиона доз, распределенных по штатам, было сделано только 12,3 миллиона прививок от коронавируса.

Представитель администрации Трампа на условиях анонимности сказал, что Соединенные Штаты планируют получить 300 млн доз к концу первых 100 дней пребывания Байдена у власти.

Напомним, в Индии началась самая масштабная в мире кампания вакцинации от COVID-19.

Отметим, комитет Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайной ситуации выступил против введения требования обязательной вакцинации или наличия иммунитета при международных поездках.