Байден використає оборонний закон для прискорення вакцинації проти СOVID-19

Фото: Джозеф Байден (amazing4you.de)

Адміністрація обраного президента США Джозефа Байдена використовує закон про оборонне виробництво для прискорення вакцинації від СOVID-19. Планується збільшити виробництво обладнання, необхідного для поширення вакцин, такого як скляні флакони, голки і шприци.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Байден заявив, що його команда визначила компанії, які готові до роботи у відповідності з законом, який дозволяє президентові наказувати підприємствам виробляти товари, необхідні для національної оборони. Він також планує використовувати закон для підтримки заморожування і зберігання вакцин.

Байден пообіцяв зробити більше, ніж президент Дональд Трамп, щоб приборкати вірус і зробити 100 млн щеплень американцям протягом перших 100 днів свого перебування на посаді.

Згідно з планом Байдена, федеральні співробітники з надання допомоги при стихійних лихах створять тисячі центрів вакцинації, де лікарі-пенсіонери будуть робити щеплення вчителям, працівникам продуктових магазинів, людям старше 65 років та іншим групам, які в даний час не відповідають вимогам.

Байден сказав, що його адміністрація використовує більшість доз, замість того, щоб стримувати половину, щоб гарантувати, що реципієнти зможуть отримати другу дозу, що було підходом адміністрації Трампа.

Він сказав, що зобов'яже Федеральне агентство з надзвичайних ситуацій створити 100 центрів вакцинації протягом місяця, які, за його словами, в кінцевому підсумку будуть обслуговувати мільйони людей. За його словами, районні аптеки також будуть включені до списку пунктів вакцинації.

За словами Байдена, навіть з урахуванням цих змін Сполученим Штатам буде потрібно час, щоб перемогти вірус. "Чесна правда така: все стане гірше, перш ніж стане краще", - сказав він.

У четвер Байден оприлюднив план стимулювання на 1,9 трильйона доларів, який включає 20 мільярдів доларів на розповсюдження вакцини, а також 50 мільярдів доларів на тестування на коронавірус, що, на думку експертів і офіційних осіб, має допомогти прискорити процес.

Тим не менш, пропозиція про стимулювання економіки зіткнеться з важкої битвою в Конгресі. Коли Байден вступить на посаду, демократи будуть контролювати і Сенат і Палату представників, але з невеликою перевагою.

Адміністрація Трампа мала намір вакцинувати 20 мільйонів американців до кінця 2020 року. Але станом на ранок 15 січня з більш ніж 31 мільйон доз, розподілених по штатах, було зроблено лише 12,3 мільйона щеплень від коронавірусу.

Представник адміністрації Трампа на умовах анонімності сказав, що Сполучені Штати планують отримати 300 млн доз до кінця перших 100 днів перебування Байдена у влади.

Нагадаємо, Індії почалася наймасштабніша у світі кампанія вакцинації від COVID-19.

Зазначимо, комітет Всесвітньої організації охорони здоров'я щодо надзвичайної ситуації виступив проти запровадження вимоги обов'язкової вакцинації або наявності імунітету при міжнародних поїздках.