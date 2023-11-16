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Байден і Сі Цзіньпін обговорювали панд: чому це питання важливе

Фото: Китай може відправити нових панд до США (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Президент Китаю Сі Цзіньпін заявив, що Китай відправить нових панд у Сполучені Штати. Лідер Китаю назвав тварин "посланцями дружби між китайським і американським народами".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на АР та BBC News.

Не так давно , яких у Китаї вважають своїм "національним скарбом", отримали зворотні квитки додому, а у Вашингтонському зоопарку влаштували їм "пишні проводи" на декілька днів. Спочатку розраховували, що вони поїдуть до Китаю не раніше грудня.

"Пандова" політика Китаю

Китай має монополію на панд і не продає їх, а віддає в оренду, найчастіше за сотні тисяч доларів на рік. Експерти називають це "панда-дипломатією".

Китай традиційно надсилав ведмедів до зоопарків дружніх країн як заохочення чи подяку. СРСР отримав самця Пінь-Пінь у 1957 році за те, що першим визнав комуністичний Китай.

Зустріч Байдена і Сі Цзіньпіна

Президент США й лідер Китаю зустрілись у рамках саміту Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва, який пройшов у Сан-Франциско. Сторони провели переговори в історичній резиденції Філолі. Зокрема їх діалог тривав близько чотирьох годин.

Детальніше про те, чим закінчилися переговори Байдена і Сі Цзіньпіна - у матеріалі РБК-Україна.

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