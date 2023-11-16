Байден і Сі Цзіньпін обговорювали панд: чому це питання важливе

Не так давно , яких у Китаї вважають своїм "національним скарбом", отримали зворотні квитки додому, а у Вашингтонському зоопарку влаштували їм "пишні проводи" на декілька днів. Спочатку розраховували, що вони поїдуть до Китаю не раніше грудня.

"Пандова" політика Китаю

Китай має монополію на панд і не продає їх, а віддає в оренду, найчастіше за сотні тисяч доларів на рік. Експерти називають це "панда-дипломатією".

Китай традиційно надсилав ведмедів до зоопарків дружніх країн як заохочення чи подяку. СРСР отримав самця Пінь-Пінь у 1957 році за те, що першим визнав комуністичний Китай.

Зустріч Байдена і Сі Цзіньпіна

Президент США й лідер Китаю зустрілись у рамках саміту Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва, який пройшов у Сан-Франциско. Сторони провели переговори в історичній резиденції Філолі. Зокрема їх діалог тривав близько чотирьох годин.

Детальніше про те, чим закінчилися переговори Байдена і Сі Цзіньпіна - у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.