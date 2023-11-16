Байден и Си Цзиньпин обсуждали панд: почему этот вопрос важен

Не так давно , которых в Китае считают своим "национальным сокровищем", получили обратные билеты домой, а в Вашингтонском зоопарке устроили им "пышные провода" на несколько дней. Сначала рассчитывали, что они уедут в Китай не раньше декабря.

"Пандовая" политика Китая

Китай имеет монополию на панд и не продает их, а отдает в аренду, чаще всего за сотни тысяч долларов в год. Эксперты называют это "панда-дипломатией".

Китай традиционно посылал медведей в зоопарки дружественных стран в качестве поощрения или благодарности. СССР получил самца Пинь-Пинь в 1957 году за то, что первым признал коммунистический Китай.

Встреча Байдена и Си Цзиньпина

Президент США и лидер Китая встретились в рамках прошедшего в Сан-Франциско саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Стороны провели переговоры в исторической резиденции Филоли. В частности, их диалог длился около четырех часов.

Детальнее о том, чем закончились переговоры Байдена и Си Цзиньпина - в материале РБК-Украина.

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