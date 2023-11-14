UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Байден і Сі Цзіньпін обговорять питання конкуренції та військової співпраці, - Білий дім

Фото: Байден та Сі Цзіньпін обговорять конкуренцію та військову співпрацю (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Президент США Джо Байден та лідер Китаю Сі Цзіньпін під час особистої зустрічі на полях саміту Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва обговорять питання відновлення військової співпраці, а також управління конкуренцією.

Про це заявив представник повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван зазначив, що на думку Байдена, немає альтернативи дипломатії "віч-на-віч" для нормалізації складних відносин.

"Ми очікуємо, що лідери країн обговорять деякі з найбільш фундаментальних елементів двосторонніх відносин США та Китаю, включаючи зміцнення відкритих ліній зв'язку та відповідального управління конкуренцією, щоб вона не переросла у конфлікт", - заявив Салліван.

У Білому домі також зазначили, що очікують від зустрічі конкретних результатів та сподіваються побачити прогрес у відновленні військових зв'язків із КНР. Повідомляється, що Китай також показав готовність та відкритість до конструктивного діалогу під час переговорів, які передували саміту.

"Ми подивимося, що відбудеться в Сан-Франциско, і після зустрічі президент зможе відзвітувати, чи дійсно ми досягли прогресу у відновленні зв'язків між військовими", - зазначив радник президента США.

Джерела у Білому домі зазначають, що на зустрічі також обговорюватимуться вторгнення РФ в Україну, зв'язки Північної Кореї з Росією, розвиток штучного інтелекту та ін.

Зустріч лідерів США та Китаю

Президент США Джо Байден та лідер Китаю Сі Цзіньпін проведуть особисту зустріч 15 листопада у Сан-Франциско. Зустріч глав держав пройде на тлі погіршення взаємин, але останнім часом сторони активно намагаються налагодити контакти.

Напередодні зустрічі на найвищому рівні китайський дипломат Ван I відвідав Вашингтон, де провів окремі переговори з Байденом, держсекретарем Ентоні Блінкеном та радником Білого дому з національної безпеки Джейком Салліваном.

Чому важливими є переговори Байдена та Сі Цзіньпіна, і що чекати України від них – можна дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Джозеф БайденСи ЦзиньпиньКитайСполучені Штати Америки