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Байден и Си Цзиньпин обсудят вопросы конкуренции и военного сотрудничества, - Белый дом

Фото: Байден и Си Цзиньпин обсудят конкуренцию и военное сотрудничество (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Президент США Джо Байден и лидер Китая Си Цзиньпин во время личной встречи на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества обсудят вопросы возобновления военного сотрудничества, а также управления конкуренцией.

Об этом заявил представитель сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан отметил, что по мнению Байдена, нет альтернативы дипломатии "лицом к лицу" для нормализации сложных отношений.

"Мы ожидаем, что лидеры стран обсудят некоторые из наиболее фундаментальных элементов двусторонних отношений США и Китая, включая укрепление открытых линий связи и ответственного управления конкуренцией, чтобы она не переросла в конфликт", - заявил Салливан.

В Белом доме также отметили, что ожидают от встречи конкретных результатов и надеются увидеть прогресс в восстановлении военных связей с КНР. Сообщается, что Китай также показал готовность и открытость к конструктивному диалогу в ходе переговоров, которые предшествовали саммиту.

"Мы посмотрим, что произойдет в Сан-Франциско, и после встречи президент сможет отчитаться, действительно ли мы добились прогресса в восстановлении связей между военными", - отметил советник президента США.

Источники в Белом доме отмечают, что на встрече также будут обсуждаться вторжение РФ в Украину, связи Северной Кореи с Россией, развитие искусственного интеллекта и пр.

Встреча лидеров США и Китая

Президент США Джо Байден и лидер Китая Си Цзиньпин проведут личную встречу 15 ноября в Сан-Франциско. Встреча глав государств пройдет на фоне ухудшения взаимоотношений, но в последнее время стороны активно пытаются наладить контакты.

В преддверии встречи на наивысшем уровне китайский дипломат Ван I посетил Вашингтон, где провел отдельные переговоры с Байденом, госсекретарем Энтони Блинкеном и советником Белого дома по национальной безопасности Джейком Салливаном.

Почему важны переговоры Байдена и Си Цзиньпина, и что ожидать Украины от них – можно узнать в материале РБК-Украина.

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