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Байден і Сі Цзіньпін можуть зустрітися вже в листопаді, - Reuters

Фото: Байден та Сі Цзіньпін можуть зустрітися вже в листопаді (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Сполучені Штати та Китай домовилися спільно організувати зустріч лідерів Джо Байдена та Сі Цзіньпіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Високопоставлений представник американської адміністрації не уточнював, де і в яких умовах може пройти зустріч, підготовка якої вже почалася.

Але інший неназваний співробітник Білого дому повідомив, що зустріч Байдена та Сі Цзіньпіна, ймовірно, відбудеться на полях саміту Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва в Сан-Франциско, який пройде вже в листопаді.

За даними ряду джерел, підготовка зустрічі двох лідерів є однією з цілей візиту глави МЗС Китаю Ван І до Вашингтона.

Візит Ван І до США

Нагадаємо, міністр закордонних справ Китаю Ван І перебуває з візитом у Вашингтоні. Він уже зустрівся з державним секретарем США Ентоні Блінкеном.

За інформацією ЗМІ, Ван І має підготувати візит до США лідера Китаю Сі Цзіньпіна. Він може відбутися вже у листопаді.

Планується, що глава КНР відвідає саміт Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС) у Сан-Франциско та зустрінеться з президентом США Джо Байденом.

Раніше Сі Цзіньпін заявляв, що Китай погоджується співпрацювати зі США, оскільки від цього залежить доля людства.

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