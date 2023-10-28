Байден і Сі Цзіньпін можуть зустрітися вже в листопаді, - Reuters

Сполучені Штати та Китай домовилися спільно організувати зустріч лідерів Джо Байдена та Сі Цзіньпіна.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Високопоставлений представник американської адміністрації не уточнював, де і в яких умовах може пройти зустріч, підготовка якої вже почалася.
Але інший неназваний співробітник Білого дому повідомив, що зустріч Байдена та Сі Цзіньпіна, ймовірно, відбудеться на полях саміту Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва в Сан-Франциско, який пройде вже в листопаді.
За даними ряду джерел, підготовка зустрічі двох лідерів є однією з цілей візиту глави МЗС Китаю Ван І до Вашингтона.
Візит Ван І до США
Нагадаємо, міністр закордонних справ Китаю Ван І перебуває з візитом у Вашингтоні. Він уже зустрівся з державним секретарем США Ентоні Блінкеном.
За інформацією ЗМІ, Ван І має підготувати візит до США лідера Китаю Сі Цзіньпіна. Він може відбутися вже у листопаді.
Планується, що глава КНР відвідає саміт Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС) у Сан-Франциско та зустрінеться з президентом США Джо Байденом.
Раніше Сі Цзіньпін заявляв, що Китай погоджується співпрацювати зі США, оскільки від цього залежить доля людства.
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