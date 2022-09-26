Байден і Макрон зустрінуться у Білому домі, щоб обговорити війну в Україні

Президент США Джо Байден прийме президента Франції Еммануеля Макрона у Білому домі з державним візитом 1 грудня.
Про це заявила прес-секретар Білого дому Карін Жан-П'єр, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її брифінг.
"Ми тісно співпрацюємо з Францією по всьому спектру глобальних проблем, включаючи війну в Україні. Байден вважає Макрона близьким і цінним партнером і обговорить із ним низку важливих питань, у тому числі російську агресію", - наголосила Жан-П'єр.
Раніше стало відомо, що сьогодні Сполучені Штати попередньо погодили надання Україні нового пакету фінансової допомоги у розмірі 12 млрд доларів.
Раніше стало відомо, що США нададуть Україні додаткові 457,5 млн доларів. Кошти підуть на зміцнення громадянської безпеки та потенціалу наших правоохоронних органів.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.