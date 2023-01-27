Байден хотів би відвідати Україну, але поки не час для цього, - Білий дім

Кірбі зазначив, що президент України Володимир Зеленський та американський лідер Джо Байден часто говорять. Зокрема, головною темою їх розмов залишається питання української армії та забезпечення.

Водночас Кірбі на питання журналістки, чи поїде найближчим часом президент США до України, наголосив, що Байден хотів би це зробити.

"Думаю, що президент у якийсь час хотів би це зробити, але зараз не той момент", - сказав він.

Нагадаємо, за даним журналістів NBC, Джо Байден на річницю російського вторгнення в Україну планує візит до Європи. Ймовірно, американський лідер відвідає Польщу, а також оголосить про новий пакет допомоги Україні.

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