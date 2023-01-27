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Байден хотел бы посетить Украину, но пока не время для этого, - Белый дом

Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Президент США Джо Байден хотел бы посетить Украину в будущем. Однако сейчас неподходящее время для такой поездки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на координатора по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джона Кирби в интервью CNN.

Кирби отметил, что президент Украины Владимир Зеленский и американский лидер Джо Байден часто говорят. В частности, главной темой их разговоров остается вопрос украинской армии и обеспечения.

В то же время Кирби на вопрос журналистки, поедет ли в ближайшее время президент США в Украину, ответил, что Байден хотел бы это сделать.

"Думаю, что президент в какое-то время хотел бы это сделать, но сейчас не тот момент", - сказал он.

Напомним, по данным журналистов NBC, Джо Байден на годовщину российского вторжения в Украину планирует визит в Европу. Вероятно, американский лидер посетит Польшу, а также объявит новый пакет помощи Украине.

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Соединенные Штаты АмерикиДжозеф БайденВизит в Украину