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Байден хотел поприветствовать сторонников и упал с велосипеда (видео)

Фото: президент США Джо Байден (GettyImages)
Автор: Илона Свиридова

Президент США Джо Байден упал с велосипеда во время традиционной поездки на выходных. Обошлось без травм.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Сообщается, что Байден упал, когда остановился, что чтобы поприветствовать своих сторонников в Рехобот-Бич, штат Делавэр. Судя по его словам, он не получил травм.

"Я в порядке", - заявил он сразу после падения, которое произошло перед пресс-пулом.

Отметим, на выходных Байден регулярно катается на велосипеде в районе пруда Гордонс на берегу реки Делавэр.

Напомним, в марте прошлого года Байден трижды упал, пока поднялся по трапу на борт самолета.

А в ноябре 2020 года он поскользнулся и вывихнул лодыжку во время игры с собакой. После инцидента у него диагностировали две трещины в костях ноги.

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Соединенные Штаты АмерикиДжозеф Байден