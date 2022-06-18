Байден хотів привітати прихильників і впав з велосипеда (відео)

Як повідомляється, Байден впав, коли зупинився, щоб привітати своїх прихильників у Рехобот-Біч, штат Делавер. Судячи з його слів, він не отримав травм.

"Я в порядку", - заявив він відразу після падіння, яке сталося перед прес-пулом.

Зазначимо, на вихідних Байден регулярно катається на велосипеді в районі ставка Гордонс на березі річки Делавер.