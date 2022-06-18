RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Байден хотів привітати прихильників і впав з велосипеда (відео)

Фото: президент США Джо Байден (GettyImages)
Автор: Ілона Свиридова

Президент США Джо Байден впав з велосипеда під час традиційної поїздки на вихідних. Обійшлося без травм.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як повідомляється, Байден впав, коли зупинився, щоб привітати своїх прихильників у Рехобот-Біч, штат Делавер. Судячи з його слів, він не отримав травм.

"Я в порядку", - заявив він відразу після падіння, яке сталося перед прес-пулом.

Зазначимо, на вихідних Байден регулярно катається на велосипеді в районі ставка Гордонс на березі річки Делавер.

Нагадаємо, в березні минулого року Байден тричі впав, поки піднявся по трапу на борт літака.

А в листопаді 2020 року він послизнувся і вивихнув щиколотку під час гри з собакою. Після інциденту у нього діагностували дві тріщини в кістках ноги.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати АмерикиДжозеф Байден