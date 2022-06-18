Байден хотел поприветствовать сторонников и упал с велосипеда (видео)

Президент США Джо Байден упал с велосипеда во время традиционной поездки на выходных. Обошлось без травм.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Biden just beefed it on his bike in Delaware pic.twitter.com/eYj2oG0tHJ — Quoth the Raven (@QTRResearch) June 18, 2022

Сообщается, что Байден упал, когда остановился, что чтобы поприветствовать своих сторонников в Рехобот-Бич, штат Делавэр. Судя по его словам, он не получил травм.

"Я в порядке", - заявил он сразу после падения, которое произошло перед пресс-пулом.

Отметим, на выходных Байден регулярно катается на велосипеде в районе пруда Гордонс на берегу реки Делавэр.