Байден хотел поприветствовать сторонников и упал с велосипеда (видео)
Президент США Джо Байден упал с велосипеда во время традиционной поездки на выходных. Обошлось без травм.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Biden just beefed it on his bike in Delaware pic.twitter.com/eYj2oG0tHJ— Quoth the Raven (@QTRResearch) June 18, 2022
Сообщается, что Байден упал, когда остановился, что чтобы поприветствовать своих сторонников в Рехобот-Бич, штат Делавэр. Судя по его словам, он не получил травм.
"Я в порядке", - заявил он сразу после падения, которое произошло перед пресс-пулом.
Отметим, на выходных Байден регулярно катается на велосипеде в районе пруда Гордонс на берегу реки Делавэр.
Напомним, в марте прошлого года Байден трижды упал, пока поднялся по трапу на борт самолета.
А в ноябре 2020 года он поскользнулся и вывихнул лодыжку во время игры с собакой. После инцидента у него диагностировали две трещины в костях ноги.
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