Байден хотів привітати прихильників і впав з велосипеда (відео)
Президент США Джо Байден впав з велосипеда під час традиційної поїздки на вихідних. Обійшлося без травм.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Biden just beefed it on his bike in Delaware pic.twitter.com/eYj2oG0tHJ— Quoth the Raven (@QTRResearch) June 18, 2022
Як повідомляється, Байден впав, коли зупинився, щоб привітати своїх прихильників у Рехобот-Біч, штат Делавер. Судячи з його слів, він не отримав травм.
"Я в порядку", - заявив він відразу після падіння, яке сталося перед прес-пулом.
Зазначимо, на вихідних Байден регулярно катається на велосипеді в районі ставка Гордонс на березі річки Делавер.
Нагадаємо, в березні минулого року Байден тричі впав, поки піднявся по трапу на борт літака.
А в листопаді 2020 року він послизнувся і вивихнув щиколотку під час гри з собакою. Після інциденту у нього діагностували дві тріщини в кістках ноги.
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