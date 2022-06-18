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Байден хотів привітати прихильників і впав з велосипеда (відео)

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Делавер, Субота 18 червня 2022 17:54
Байден хотів привітати прихильників і впав з велосипеда (відео) Фото: президент США Джо Байден (GettyImages)
Автор: Ілона Свиридова

Президент США Джо Байден впав з велосипеда під час традиційної поїздки на вихідних. Обійшлося без травм.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як повідомляється, Байден впав, коли зупинився, щоб привітати своїх прихильників у Рехобот-Біч, штат Делавер. Судячи з його слів, він не отримав травм.

"Я в порядку", - заявив він відразу після падіння, яке сталося перед прес-пулом.

Зазначимо, на вихідних Байден регулярно катається на велосипеді в районі ставка Гордонс на березі річки Делавер.

Нагадаємо, в березні минулого року Байден тричі впав, поки піднявся по трапу на борт літака.

А в листопаді 2020 року він послизнувся і вивихнув щиколотку під час гри з собакою. Після інциденту у нього діагностували дві тріщини в кістках ноги.

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Сполучені Штати Америки Джозеф Байден
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