Байден не хочет затягивать выход из Афганистана из-за риска терактов, - NYT
Президент США Джо Байден не намерен продолжать эвакуацию людей из Афганистана после 31 августа, крайнего срока, названного боевиками "Талибана". Лидерам G7 не удалось убедить Байдена изменить свою позицию во время сегодняшнего виртуального саммита.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.
По словам высокопоставленного чиновника из американской администрации, имя которого умалчивается, Байден во время виртуальной встречи с лидерами G7 заявил о высоком риске террористических атак после 31 августа.
Продлить срок эвакуации людей из аэропорта Кабула, в частности, призывал премьер-министр Британии Борис Джонсон. И сегодняшняя виртуальная встреча лидеров G7 была посвящена именно этому вопросу.
Напомним, сегодня талибы, захватившие власть в Афганистане, назвали США крайний предел для завершения вывода войск из страны. Американские военные должны выйти из Афганистана до 31 августа, потому что после этой даты талибы запретят выполнение авиарейсов.
Как писало РБК-Украина, перед завершением выхода из Афганистана американские военные могут уничтожить часть своей техники, чтобы она не досталась талибам.