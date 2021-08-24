США планируют уничтожить часть военной техники после выхода из Афганистана
Американские военные могут уничтожить часть техники перед завершением выхода из Афганистана. На такой шаг пойдут, чтобы не оставить американское вооружение боевикам из радикального движения "Талибан".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Пентагона Джона Кирби.
"Короткий ответ - да. (Уничтожение техники - ред.) будет осуществляться таким же образом, как мы сделали бы это в любом другом месте (в рамках вывода войск - ред.)", - сказал он на брифинге в Пентагоне.
Напомним, сейчас американские военные находятся в аэропорту Кабула и обеспечивают эвакуацию людей из Афганистана. Ожидается, что эвакуация будет завершена 31 августа.
Как писало РБК-Украина, талибы заявили, что не разрешат самолетам вылетать из Кабула после 31 августа, поэтому вывод американских войск должен завершиться до этой даты.