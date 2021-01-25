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Байден хочет запретить въезд в США для побывавших в ЮАР, - Reuters

Автор: Даша Харченко

Президент США Джо Байден планирует ввести ограничение на въезд в страну для большинства иностранцев, недавно побывавших в ЮАР. Причина - распространение нового штамма коронавируса.

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Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в сфере здравоохранения США.

По данным агентства, 25 января Байден ограничит въезд в США для людей, которые были в ЮАР.

"Мы добавляем ЮАР в список ограничений из-за наличия опасного варианта (коронавируса – ред), который уже распространился за пределы Южной Африки", - сказала заместитель директора Центра по контролю и профилактике заболеваний США доктор Энн Шучат.

В декабре 2020 года министр Южно-Африканской Республики Звелини Мкизе заявил, что в стране выявили новую разновидность коронавируса.

Ранее стало известно, что тогда экс-президент США Дональд Трамп отменил ограничения для путешествия в Европу и Бразилию. Они были введены из-за пандемии коронавируса.

Затем пресс-секретарь Джо Байдена Джен Псаки заявила, что решение Трампа открыть границы для путешествия в Европу и Бразилию будет отменено. По ее словам, команда Байдена планирует усилить меры безопасности в США.

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Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиДжозеф БайденЮАРКоронавирус