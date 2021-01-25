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Байден хоче заборонити в'їзд до США для тих, хто був в ПАР, - Reuters

Автор: Даша Харченко

Президент США Джо Байден планує ввести обмеження на в'їзд в країну для більшості іноземців, які нещодавно побували в ПАР. Причина - поширення нового штаму коронавірусу.

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Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела у сфері охорони здоров'я США.

За даними агентства, 25 січня Байден обмежить в'їзд в США для людей, які були в ПАР.

"Ми додаємо ПАР в список обмежень за наявності небезпечного варіанту (коронавірусу – ред), який вже поширився за межі Південної Африки", - сказала заступник директора Центру з контролю і профілактики захворювань США доктор Енн Шучат.

У грудні 2020 року міністр Південно-Африканської Республіки Звелини Мкизе заявив, що в країні виявили новий різновид коронавірусу.

Раніше стало відомо, що тоді екс-президент США Дональд Трамп скасував обмеження для подорожі в Європу і Бразилію. Вони були введені через пандемію коронавірусу.

Потім прес-секретар Джо Байдена Джен Псакі заявила, що рішення Трампа відкрити кордони для подорожі в Європу і Бразилію буде скасовано. За її словами, команда Байдена планує посилити заходи безпеки в США.

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