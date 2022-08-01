Байден хочет обсудить с Россией новую систему контроля над ядерным оружием

Отмечается, что соответсвующее заявление Байден сделал накануне 10-й Конференции по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия.

Он заверил, что США готовы сесть за стол переговоров с Россией, чтобы обсудить новую стратегию для замены СНВ-3, срок действия которого истечет в 2026 году.

"Для переговоров требуется добросовестный партнер, готовый действовать. А жестокая и неспровоцированная агрессия России в Украине нарушила мир в Европе и представляет собой посягательство на фундаментальные принципы международного порядка", - говорится в заявлении.

Байден посоветовал России продемонстрировать свое желание возобновить работу, а также настаивает, чтобы к переговорам присоединился Китай.

По словам американского лидера, США разработали предложения для возвращения к полному соблюдению СВПД, чтобы Иран не получил ядерное оружие.

Договор СНВ-3

США и Россия в 2013 году заключили договор СНВ-3 сроком на 10 лет по сокращению каждой из сторон развернутых ядерных боезарядов до 1500. При этом количество межконтинентальных баллистических ракет, подлодок и стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев не должно превышать 700 единиц.

Договор вступил в силу 2011 году, а в 2021-м его продлили еще на пять лет.