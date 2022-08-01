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Байден хочет обсудить с Россией новую систему контроля над ядерным оружием

Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Президент США Джо Байден заявил, что готов обсуждать с Россией новую систему по контролю над ядерным оружием. Но для переговоров требуется "добросовестный партнер".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Белый дом.

Отмечается, что соответсвующее заявление Байден сделал накануне 10-й Конференции по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия.

Он заверил, что США готовы сесть за стол переговоров с Россией, чтобы обсудить новую стратегию для замены СНВ-3, срок действия которого истечет в 2026 году.

"Для переговоров требуется добросовестный партнер, готовый действовать. А жестокая и неспровоцированная агрессия России в Украине нарушила мир в Европе и представляет собой посягательство на фундаментальные принципы международного порядка", - говорится в заявлении.

Байден посоветовал России продемонстрировать свое желание возобновить работу, а также настаивает, чтобы к переговорам присоединился Китай.

По словам американского лидера, США разработали предложения для возвращения к полному соблюдению СВПД, чтобы Иран не получил ядерное оружие.

Договор СНВ-3

США и Россия в 2013 году заключили договор СНВ-3 сроком на 10 лет по сокращению каждой из сторон развернутых ядерных боезарядов до 1500. При этом количество межконтинентальных баллистических ракет, подлодок и стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев не должно превышать 700 единиц.

Договор вступил в силу 2011 году, а в 2021-м его продлили еще на пять лет.

Ранее мы сообщали, что в США пригрозили Ирану, чтобы не допустить создание Тегераном ядерного оружия.

При этом в Иране заявили, что имеют возможности для создания атомной бомбы, но не планируют этого делать.

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