Байден хоче списати майже 5 мільярдів доларів боргу Україні

Весною Конгрес підтримав Закон про додаткові асигнування на безпеку України у розмірі близько 61 мільярд доларів у квітні 2024 року. В умовах документа вказано, що економічна допомога - близько 10 мільярдів доларів - надається Україні не на безоплатній основі, а як умовно-поворотна позика.

Однак поданий Байденом документ надає йому повноваження пробачити 50% цієї позики. При цьому у документі вказано, що інші 50% після 1 січня 2026 року зможе пробачити наступний президент США.

"Ми зробили крок, який був окреслений у законі, щоб скасувати ці позики за надану економічну допомогу Україні, і тепер Конгрес може прийняти це", - сказав Міллер.

Він зауважив, що після того, як Білий дім повідомив Конгрес про це рішення, законодавці можуть ухвалити резолюцію про заперечення проти цього. Але, на його думку, цього не станеться.

"Я був би здивований, якби Конгрес пішов на такий крок, враховуючи переважну підтримку двох партій у Конгресі щодо надання допомоги. Але ми будемо дотримуватися закону", - пояснив речник.

Допомога Україні від США

На початку цього року у Конгресі США тривала тяганина щодо затвердження нового пакета допомоги Україні. Байден подав запит на додаткові кошти ще восени 2023 року, але рішення блокували республіканці. У лютому Сенат схвалив об'єднаний законопроєкт для України, Ізраїлю та Тайваню, але спікер Палати представників Майк Джонсон не допустив його голосування.