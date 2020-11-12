Байден готовится к переезду в Белый дом, несмотря на иски Трампа

Избранный президент США Джо Байден готовит основу для своей новой администрации. При этом усилия президента Дональда Трампа оспорить результаты выборов и удержаться у власти продолжаются.

Об этом сообщает Reuters.

Байден планирует в среду встретиться с советниками, которые помогают ему подготовиться к вступлению в должность 20 января 2021 года.

Он привлек для своей переходной команды экспертов по финансам, торговле и банковскому регулированию, которые варьируются от основных демократов до прогрессивных активистов, что отражает продолжающиеся дебаты внутри партии о том, как решать проблемы изменения климата, неравенства в благосостоянии и других проблем.

Байден также обращается к людям, которые создавали более жесткие экологические правила во время службы при президенте Бараке Обаме.

Как сообщает ABC News, Байден может назначить нового главу аппарата Белого дома уже на текущей неделе. Его назначает лично президент.

Как рассказали источники, основным претендентом на этот пост является Рон Клайн. В прошлом он был главой аппарата Байдена. Клайн координировал борьбу с вирусом Эбола в Африке в администрации экс-президента США Барака Обамы. Его называют главным кандидатом, в том числе из-за срочной необходимости бороться с пандемией коронавируса.

Трамп отказался освободить место в Белом доме, вместо этого выдвинул неподтвержденные обвинения в фальсификации выборов.

Судьи пока отклонили иск в Мичигане, поданный кампанией Трампа, эксперты по правовым вопросам говорят, что у судебного процесса мало шансов изменить исход выборов 3 ноября. Накануне Джо Байден заявил о необратимости процесса передачи власти.

7 ноября Байден заявил об избрании себя президентом США после объявления предварительных результатов голосования. Однако Трамп пока не планирует признавать свое поражение и готов подавать в суд.

Тем временем в США создали консультативный переходный совет из представителей трех последних администраций Белого дома. Совет уже призвал действующего президента США Дональда Трампа готовиться к процессу передачи власти Джо Байдену.